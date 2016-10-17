Таллин, 17 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Министр финансов Эстонии, член Союза правых партий «Отечество-Республика» Свен Сестер подготовил предложение правительству по созданию в стране «свободной от бюрократии и очень выгодной формы предпринимательства». Об этом сегодня, 17 октября, сообщает издание «Деловые ведомости», отмечая, что план Минфина довольно прост: человек, желающий стать предпринимателем по новой, упрощённой форме, должен открыть в банке специальный предпринимательский счёт, на который и будут поступать все его доходы от предпринимательской деятельности.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

С поступивших доходов банк автоматически должен перечислять 20% Налогово-таможенному департаменту (НТД). Эти 20% должны пойти на уплату подоходного налога, платежей по социальному налогу и по накопительной пенсии. Таким образом, с каждого заработанного евро предпринимателю останется 80 евроцентов. Если выплаченный же налог превысит определённый минимальный предел, то появится и право на медицинское страхование.

Таким образом, предпринимателю не нужно будет подавать ни одного отчёта или тратить время на бухгалтерию, всё будет происходить автоматически. Плату, полученную наличными деньгами, можно будет также положить на банковский счёт. «Единственная, но приятная бюрократия — выставление счетов клиентам, если таковые нужны», — пояснил преимущества готовящейся реформы Сестер.

В Министерстве финансов считают, что новая форма взаимоотношений предпринимателей и налоговых органов будет интересна, в первую очередь, бизнесменам и предпринимателям-физлицам, у кого нет существенных расходов на производство и доход которых не превышает 25 000 евро в год. Также она подходит для тех, чьи доходы не окупают расходов на бухгалтерские услуги. Подобная система придется по душе начинающим предпринимателям, уверены в Минфине Эстонии.

Впрочем, есть и серьезные недостатки. Так, в отличие от предпринимателя-физического лица, малый предприниматель, работающий через предпринимательский счёт, не сможет списывать расходы, вычитая их из доходов. Также он не сможет добавлять к счетам налог с оборота и получать выплаченный налог с оборота обратно. Ещё одно существенное ограничение для такой формы предпринимательства — это то, что из клиентов предпринимателя выпадают юридические лица. Пользуясь предпринимательским счётом, нельзя продавать услуги юридическим лицам — например, бухгалтерские, консультационные услуги и прочие.

По словам Сестера, подобное ограничение необходимо, чтобы исключить оформление трудовых договоров в облагаемые меньшим налогом договоры на обслуживание. Он сослался на опыт соседней Латвии, где подобный предпринимательский счет ввели ранее: «В Латвии произошло именно так, в результате чего доходы государства от налогов упали настолько, что поставили под угрозу пенсионную систему и медстрахование. К счастью, мы можем учиться на чужих ошибках».

Министерство финансов занимается подготовкой проекта создания предпринимательского счёта уже более полугода и уже были проведены первые консультации с предпринимателями. Возможно, счета появятся уже в 2018 году.