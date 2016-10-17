Тюмень, 17 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Тюмени в служебном кабинете обнаружено тело участкового уполномоченного с ранением головы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Известно, что ранее участковый уполномоченный, 26-летний лейтенант полиции Рустам Гиндуллин служил в Уватском районе. Местное агентство «Тобольск.ru» сообщает, что в кармане молодого полицейского найдена предсмертная записка, в которой он объяснил причины ухода из жизни — банковский кредит и расставание с девушкой. Также покойный просил перед смертью кремировать его.

Рустам Гиндуллин в 2015 году стал победителем областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных. В этом году он должен был отстаивать честь тюменских участковых во всероссийском состязании.

Как ранее он сообщал в интервью газете «Уватские известия», стать полицейским он мечтал с детства. Вырос в семье медика и железнодорожника. Серьезно занимался лёгкой атлетикой и биатлоном. После окончания школы в поселке Тартус, он поступил в Тюменский юридический институт на специальность правоохранительная деятельность участковых и оперуполномоченных сотрудников полиции. В 2011 году Рустам перевелся в Уральский юридический институт МВД России. В 2014 году вернулся на родину, в Уватский район уже лейтенантом полиции. Открытый, справедливый и добрый участковый завоевал авторитет у местных жителей. Рустам работал практически без выходных: он считал службу в полиции главным делом своей жизни.

«На нашей работе не соскучишься, — с улыбкой говорит он, — ведь ни один день на службе не похож на другой. Мне интересно общаться с людьми и быть им действительно полезным. Я всегда открыт для обращений граждан и готов помочь в любой ситуации», — говорил Рустам в интервью местной газете.

Родные и близкие Рустама не верят в его добровольный уход из жизни. Обстоятельства смерти лейтенанта полиции выясняют сейчас следователи СКР по Тюменской области.