Рыбинск, Ярославская область, 17 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области началась подготовка к очередному НаШествию Дедов Морозов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, морозной столицей Рыбинск станет уже в седьмой раз.

rybinsk.ru НаШествие Дедов Морозов

По сравнению с предыдущими годами программа предстоящего НаШествия, которое пройдет 17 декабря, значительно расширится. Предновогодний праздник начнется задолго до дня шествия Дедов Морозов — с подготовки добровольцев к ответственной роли новогодних волшебников.

Девиз предстоящего праздника — «Стань Дедом Морозом!». С 1 декабря в Школе Дедов Морозов всем желающим будут преподавать азы актерского мастерства, стихосложения новогодних поздравлений, раскроют секреты собственноручного изготовления сувениров-подарков. По итогам обучения выпускники получат сертификат, подтверждающий их готовность стать настоящим Дедом Морозом.

С 10 по 17 декабря Рыбинск ждут новогодние ассамблеи, благотворительные акции, ярмарки и мастер-классы, в рамках которых «сертифицированные» Деды Морозы получат возможность попрактиковаться в добрых делах.

В самом шествии Дедов Морозов примут участие не только местные жители, но и гости из других регионов и стран. По многолетней традиции, маршрут шествия пролегает по главной улице Рыбинска от Соборной площади до площади, где расположен Дворец спорта «Полёт». Также традиционно Деды Морозы зажгут огни на новогодней ёлке. В остальном же организаторы праздника намерены удивить горожан: Деды Морозы устроят творческие состязания, примут участие в конкурсной программе.

«НаШествие Дедов Морозов — наш рыбинский уникальный праздник. Это хорошая возможность зарядится положительными эмоциями, создать настроение перед большими новогодними праздниками. Приходите, будет весело!» — отметила начальник управления культуры администрации города Рыбинска Марина Воронина, добавив, что в 2015 году рыбинское НаШествие вошло в Национальный календарь событийного туризма.