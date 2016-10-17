Барнаул, 17 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. День культуры кумандинского народа провели накануне в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова. Встреча с представителями исчезающей алтайской народности состоялась в рамках проекта «Алтай многонациональный», — сообщили сотрудники библиотеки.

Сайт Алтайского края Кумандинка

Несмотря на то, что местом компактного проживания кумандинцев, согласно последним данным переписи, являются три территории (Красногорский муниципальный район — 282 человека, Солтонский муниципальный район — 306 человек, Бийский городской округ — 111 человек, — прим. ИА REGNUM ), деньги на поездку в Барнаул получили, вероятно, лишь представители Алтайской региональной общественной организации кумандинцев «Тореен Чер» из Красногорского района. Из сообщения библиотечных работников следует, что этот этноцентр активно поддерживает местная администрация.

«Нас очень мало, и вам очень повезло, что вы нас видите. Мы не хотим исчезнуть, поэтому бережно храним то, что оставили нам предки, развиваем это. Мы стараемся не допустить, чтобы когда-то исчезла наша культура, наш язык, прервалась связь поколений. Мы нацелены не только на сохранение культуры, но и на то, чтобы жить в мире с другими народами. Нам это удается: много программ, которые мы реализуем, проходят совместно с другими народами. В Красногорском районе проживает 40 народностей. Мы всё делаем вместе как большая, разноязычная и дружная семья», — пояснила член правления Алтайской региональной общественной организации кумандинцев «Тореен Чер» Наталья Глухова.

В библиотеке кумандинцы показывали барнаульцам обряды, рассказали о корнях своего народа, читали стихи, пели и танцевали. Также зрители узнали, какое значение имеют элементы национального женского костюма и попробовали национальные блюда кумандинцев.

Справка:

Кумандинцы — потомки древнего коренного народа Алтая. Их происхождение некоторые краеведы связывают с одним из древнейших народов Сибири — кетами. Эти люди занимались охотой, собирательством, мотыжным земледелием и разведением лошадей. Федеральным законом причислены к коренным малочисленным народам России. До 2002 года народность была учтена лишь переписью 1926 года. Тогда на территории РСФСР насчитывалось 6327 кумандинцев. Все они проживали на территории Сибирского края (впоследствии он был разделен на несколько регионов). А по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность кумандинцев в Алтайском крае составила менее тысячи человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Солтонском районе культуру и традиции пытаются сохранить на энтузиазме этно-фольклорного коллектива «Талычак» («Ивушка»). Но село Шатобал, в котором проживает его руководитель — Никифор Алексеев и другие кумандинцы — обречено на медленную смерть. В 2015 году там закрыли единственную школу. Еще ранее кумандинцы лишились единственного магазина.

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За помощью Никифор Алексеев (на кумандинском, а потом и на русском языке) обращался к Владимиру Путину, но так и не был услышан.

Всю жизнь он проработал в школе. Говорит, что как никто другой, понимает, что село, в котором закрыты школа, магазин и сельсовет, — село без традиций и культуры — обречено на умирание.