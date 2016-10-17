Тбилиси, 17 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Информация о том, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили собирается предложить покинувшему ряды партии «Свободные демократы» Ираклию Аласания пост секретаря Совета национальной безопасности, навела некоторых экспертов на мысль о том, что президент к президентским выборам намеревается создать вокруг себя новый политический центр и предлагает место в этом центре бывшему лидеру «Свободных демократов». Статью на тему возможного сотрудничества Маргвелашвили-Аласания и мнения грузинских экспертов и политологов предлагает грузинское издание «Резонанси».

ИА REGNUM СМИ Грузии

«Если Аласания появится в команде президента, часть политологов предполагает, что это будет своего рода признак того, что Маргвелашвили собирает вокруг себя новую политическую команду, которая может включиться в предвыборную кампанию после истечения срока его президентства», — пишет автор и тут же приводит оценку другой части политологов, по мнению которых разговоры о создании в Грузии новой политической силы преждевременны.

Политолога Рамаза Сакварелидзе не удивит, если президент предложит Аласания пост секретаря Совбеза, но в намерении президента создать новый политический центр он сомневается.

«Не думаю, что этот шаг может указывать на создание в будущем политического центра. Если Маргвелашвили делал бы шаги с такой перспективой, то зачем бы он привел Пикрию Чихрадзе или назначил Георгия Абашишвили начальником администрации. Ни один из них не является лицом, которое может пригодиться на выборах», — пояснил политолог, который аналогичные аргументы приводит и в отношении Аласания, отмечая, что у Ираклия Аласания невысокий рейтинг для того, чтобы быть желательным партнером на выборах.

С другой стороны, если президент и вынашивает планы создания нового политического центра, то желание Георгия Маргвелашвили видеть в своей команде Ираклия Аласания для Рамаза Сакварелидзе не удивительно.

Политолога Вахтанга Дзабирадзе не удивит, если вокруг президента объединятся прозападные силы и создадут новый политический центр, но это он подчеркивает, что это нужно сделать правильно.

Как известно, бывшего секретаря Совета национальной безопасности Ирину Имерлишвили с представления президента Грузии избрали членом Конституционного суда Грузии. Президент Георгий Маргвелашвили пока официально на вакантное место секретаря Совбеза никого не представлял.