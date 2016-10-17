Якутск, 17 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Оленевод якутской общины «Турваургин» Егор Тарасов 2 сентября, отправившись на лодке за дровами, заблудился в тумане и с тех пор пытался вернуться к людям, блуждая по тундре. Ему это удалось — после 44 дней в тундре и 120 километров пути, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Питался якутянин всё это время ягодами и грибами, пил воду из озёр, при себе у него не было ни ружья, ни ножа, ни тёплой одежды.

Dr. Andreas Hugentobler Тундра

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Помогло оленеводу то, что, пройдя 120 км пешком через Походскую и Халарчинскую тундру, он нашёл домик, где и жил две недели до того, как его нашли.

Как пишет ЯСИА, шансы на положительный исход были минимальными. Во-первых, шло время, а никаких зацепок не было. А во-вторых, в районе кочёвки «девятого» стада не раз замечали белых медведей. Егора Тарасова покинули даже собаки, которые сначала плыли с ним, но ушли после того, как в лодке кончился бензин.

Мужчина смог выжить вопреки всем трудностям, ненастной погоде, отсутствию вещей первой необходимости. Его не сломили пурга, снегопад. Он рассказал родным, что шёл, думая о жене, детях, внуках, родных — ради них надо было идти. «Я шёл на позитиве, я знал, что меня найдут!» — говорит Егор Тарасов. Сейчас он находится в хирургическом отделении нижнеколымской центральной районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Якутию потрясла история трёхлетней девочки, которая выжила, проведя в тайге 12 суток. Ребёнок питался ягодами, пил воду из рек. К девочке спасателей привёл её щенок, который на десятые сутки после пропажи девочки пришел в деревню.