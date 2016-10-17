Ереван, 17 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Несмотря на свою утопичность, планы по строительству железной дороги Иран — Армения (нынешняя блокирована Азербайджаном) продолжают оставаться одним из самых обсуждаемых проектов в Армении. Их реализация в течение уже многих лет остается лишь на уровне приблизительных расчетов, поскольку вероятность осуществления проекта стремится к нулю.

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И тем не менее, как отметил в беседе с ИА REGNUM экономист Татул Манасерян, с тех пор как задумали проект строительства железной дороги, ситуация качественно изменилась, и сегодня он интересен не только Армении и Ирану, но и другим сторонам. «На данный проект необходимо смотреть шире — с точки зрения Евразийской интеграции. Также нужно учитывать заинтересованность Ирана в подключении к ЕАЭС. С этой точки зрения я считаю, что проект может стать действительно очень важным и способствовать интеграционным процессам», — добавил Манасерян.

По его словам, проект можно также рассматривать как часть нового проекта Великого шелкового пути, инициированного Китаем. Отвечая на вопрос, насколько реалистичным он считает использование мультимодальных грузоперевозок между Арменией и Ираном с использованием как железнодорожного, так и автомобильного транспорта, экономист сказал, что этот вариант будет гораздо дешевле и более эффективнее. «Конечно, во всем мире такие проекты приносят конкретные выгоды бизнесу, потому есть альтернатива: можно воспользоваться многими видами транспорта. Строится не только одна железная дорога, но и открывается путь к строительству автомагистралей», — отметил Манасерян.

Говоря о том, может ли Армения стать транзитной страной в нынешних геополитических условиях, экономист подчеркнул, что она может и должна стать таковой. «Она вынуждена это сделать. Учитывая не только указанные интеграционные процессы, но также и совершенно конкретные проекты между Ираном и Грузией, а также возможность нормализации отношений между Москвой и Тбилиси», — добавил Манасерян.

Руководитель Шанхайского института европейских исследований Сюй Минг-Чи в беседе с ИА REGNUM отметил, что Китай отдает предпочтение странам с собственным производством электроэнергии и минеральными ресурсами. Он отмечает, что Армения имеет ключевое значение для Китая. «В рамках Шелкового пути с точки зрения выхода на Средний Восток Армения является ключевой страной. Армения, конечно, мала, но ее базовые принципы развития, в том числе политические, привлекательны для Китая», — отмечает Минг-Чи.

В свою очередь политолог Сергей Шакарянц, говоря о возможностях Армении стать транзитным государством, а также оценивая преференции страны с учетом ее членства в ЕАЭС, отметил, что разговоры о желании создать такой новый альтернативный путь шли еще во времена бывшего президента страны Роберта Кочаряна. «Тогда, как и сейчас, основной проблемой, мешающей воплощению подобного проекта в жизнь, называлось отсутствие необходимых финансов для строительства дороги на территории Армении. По иранской территории строительство инфраструктуры Иран обязался взять на себя», — подчеркнул Шакарянц.

Затем, по его словам, выяснилось, что главным препятствием является не отсутствие финансов или инвесторов, а то, что Армения слишком часто прислушивается к точке зрения США в вопросе выбора друзей, развития отношений и строительства дальнейших путей, в том числе коммуникативных.

«Если раньше были определенные оговорки, то после отставки бывшего главы РЖД его дочерняя фирма ЮКЖД выражает желание и стремление содействовать реализации данного проекта. У нас есть шанс построить эту железную дорогу. Другой вопрос, может ли эта железная дорога стать некой транзитной, куда бы то ни было, дорогой», — отметил Шакарянц.

Он добавил, что, в сущности, железнодорожные пути из Ирана через Армению могут привести только в Грузию и Турцию.

Политолог уверен, что пока у власти в Грузии находится проамериканский марионеточный режим и пока не уяснены все вопросы ирано-турецких отношений, в том числе и по Сирии, сам Иран не будет готов к тому, чтобы превратить железную дорогу Иран — Армения в некий транзитный путь.

«У Ирана есть жесткое осознание своих национальных интересов, в которые не входит выставление собственной страны в ту или иную форму зависимости от Турции, Армении или Грузии. Даже с РФ Иран стремится развивать абсолютно равноправные отношения как по Ближнему Востоку, так и Закавказью и другим вопросам», — добавил Шакарянц.

По его словам, на очень высоком государственном уровне в России и Иране нет несогласных с необходимостью строительства подобной железной дороги, вопрос лишь в том, что будет предпринимать новое армянское правительство для реализации проекта.

Он также добавил, что для Армении железная дорога с Ираном может стать прекрасной возможностью транзитно связаться через Иран с новейшими для Еревана рынками в Южной, Центральной Азии, побережья Персидского залива и т.д.

«Для Ирана особой экономической пользы от строительства данной железной дороги нет, а для Армении есть» — подчеркнул политолог.

Правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран — Армения. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млрд, протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год.

Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.