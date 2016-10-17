Москва, 17 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго рассчитывает на решение всех российских нефтяных компаний заморозить добычу нефти: это не даст упасть ценам на чёрное золото, передаёт телеканал «Россия 24».

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«Рассчитываем, что все примут в этом участие, и учитывая, что это выгодно и компаниям, и бюджету, поскольку поддерживает цены и инвестиционный процесс для компаний, рассчитываем на общие подходы в реализации этих целей», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на нефть снижается в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК. Цена барреля нефти может вернуться к уровню $53,70, сообщил аналитик Альпари Владислав Антонов.

12 октября в своём ежемесячном отчёте Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на сырье в 2016 году на 0,13 млн баррелей — до 94,4 млн баррелей. ОПЕК также повысила прогноз по добыче нефти в России в 2016 году — до 11,04 млн баррелей в день.