Брейтово, Ярославская область, 17 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославской области признан виновным в халатности бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» села Брейтово. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, поводом для вынесения приговора экс-руководителю стала коммунальная авария, произошедшая в селе Брейтово в январе 2016 года.

yarregion.ru Трубы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января около 23 часов на улице Республиканской в Брейтово произошла авария на магистральном трубопроводе теплотрассы. В результате от теплоснабжения были отключены 11 социально значимых объектов, в том числе школа, больница, детский сад, военкомат, а также 48 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 1122 человека.

Аварию ликвидировали в течение нескольких дней, при этом на улице стояли тридцатиградусные морозы. К восстановительным работам были привлечены специалисты из разных районов Ярославской области. На замену элементов системы теплоснабжения, вторично поврежденных в результате разрывов, ушло более 1,5 км сетей. На это организации, ликвидировавшие аварию, дополнительно потратили около 6,1 млн рублей.

Как установлено следствием, экс-директор коммунального МУПа Брейтово нарушил целый перечень обязательных требований технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Так, в частности, он не распорядился об испытании теплосетей на прочность и плотность для выявления дефектов, не озаботился созданием системы планово-предупредительного ремонта тепловых сетей, не дал указания о проведении гидравлических испытаний после ремонта трубопроводов. Кроме этого в день аварии руководитель предприятия не предпринял никаких мер по обнаружению места прорыва и ликвидации аварии. Также он не дал приказа о спуске теплоносителя из воздушных сетей после прекращения циркуляции. Это привело к тому, что значительная часть воздушных трубопроводов теплосети была разморожена.

По итогам судебного рассмотрения дела Ярославский Следственный комитет отчитался об огромном объеме проделанной работы в рамках уголовного дела. Его объем составил 23 тома, допрошено более 700 человек, проведен ряд экспертиз, изучена документация предприятия. Потерпевшими признаны 177 граждан и одна организация.

Несмотря на значительный объем работ, приговор осужденному не был суровым. Виновный получил наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.