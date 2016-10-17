Владивосток, 17 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Игорный бизнес в интегрированной курортно-развлекательной зоне «Приморье» не спешит пополнять краевую казну за счёт налоговых поступлений. За шесть месяцев 2016 года доход от игорного бизнеса составил 65,8 миллионов рублей. Чиновники же рассчитывали получить до конца этого года свыше 150 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на РИА PrimaMedia.

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В отчёте Контрольно-счётной палаты Приморского края указано, что за январь-июнь 2016 года исполнение по налогу на игорный бизнес составило 65,8 миллионов рублей или 43% от запланированной до конца года суммы — 153,094 миллиона рублей.

По данным регионального департамента финансов, к 1 сентября доход в казну от игорного бизнеса составил свыше 86,8 миллионов рублей или 56,7%. Таким образом, за оставшиеся три месяца от игорной деятельности ожидают дохода ещё в 66,285 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год бюджет Приморского края получил 37,5 миллионов рублей налога от игорной деятельности. Тогда председатель Контрольно-счётной палаты субъекта Дмитрий Виноградов заявил, что из-за запоздалого открытия ИКРЗ «Приморье» бюджет не дополучил 77 миллионов рублей.

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Изначально открытие первого казино Tigre de Cristal планировалось на конец 2014 года, затем сроки переносились в мае и августе 2015 года, объект не принял первых посетителей и в сентябре. В тестовом режиме казино заработало 8 октября, официальное открытие состоялось только 12 ноября.