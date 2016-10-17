Хабаровск, 17 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края намерены развивать производство алюминиевых изделий. В настоящее время все изделия из русского алюминия производятся за рубежом, а затем ввозятся в РФ. В правительстве Хабаровского края состоялась встреча губернатора Вячеслава Шпорта с представителями российской Алюминиевой Ассоциации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Дискуссия была посвящена размещению алюминиевых производств на территории региона. Представители Ассоциации особо подчеркнули, что размещение таких производств связано с хорошей ценовой конъюнктурой на сырье. К тому же, это отвечает интересам региона в плане исполнения федеральных программ по импортозамещению — все алюминиевые изделия производятся сегодня за границей, а лишь затем ввозятся в РФ как импортный товар. При этом, все они произведены из ранее экспортированного российского алюминиевого полуфабриката.

Предприниматели отметили хороший потенциал Хабаровского края для развития производств — здесь действуют преференциальные режимы — Свободный порт и ТОР, развивается транспортное, дорожное строительство, машиностроение. В частности, на территории морского порта Ванино уже не первый год осуществляется перевалка глинозема — составляющей для производства алюминия.

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В ходе встречи стороны обсудили возможность создания производства по глубокой переработке алюминия на территории ТОСЭР «Комсомольск», организацию в крае производства кабельной продукции и продукции для судостроения.

В качестве пилотного проекта решено возвести на площади Комсомольска-на-Амуре крытую пешеходную алюминиевую площадку с подсветкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, только от введения режима Свободного порта в Ванинском районе региональные власти планируют получить не менее 40 миллиардов рублей в виде инвестиций в развитие территории. Сегодня, в связи с ликвидацией ПОЭЗ Советская Гавань обсуждается возможность распространения на территорию режима порто-франко.