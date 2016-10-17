Кострома, 17 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Музыкант Борис Гребенщиков и представители легендарной группы «Аквариум» дали бесплатный концерт на центральной площади Костромы. Видео с мероприятия, которое прошло 16 октября, поклонники выложили на портале YouTube.

Kira Vygrivach Борис Гребенщиков

Российские артисты расположились на Сусанинской площади и исполнили несколько популярных композиций. Вокруг легендарного коллектива собрались случайные прохожие и поклонники творчества группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2016 г. музыкант Борис Гребенщиков выступил перед прохожими на улице Кирова в центре Ярославля.

После прогулки по историческому центру артист вместе с другими участниками группы «Аквариум» остановился у импровизированной сцены на главной пешеходной улице города и исполнил несколько своих песен.