Санкт-Петербург, 17 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. За первые 9 месяцев 2016 года в числе мигрантов в Петербурге выявлено 415 инфекционных больных. Всего было обследовано 236 713 иностранных граждан, сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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Ведомство отметило положительную тенденцию — количество выявленных больных среди мигрантов в январе-сентябре текущего года оказалось на 23% меньше, чем в тот же период 2015 года.

Как отмечается, это произошло за счет снижения на 35% больных сифилисом и больных туберкулезом. Однако выявление больных ВИЧ-инфекцией сохранилось на том же уровне.

Именно ВИЧ-инфекция занимает максимальный удельный вес (42%) среди выявленных у мигрантов опасных инфекций. Доля подобных больных увеличилась на 10% к показателю прошлого года.

«Туберкулёз, являющийся наиболее опасной в эпидемиологическом отношении инфекцией, переместился на второе ранговое место — 37% (9 месяцев 2015 г. — 43%), удельный вес сифилиса составил 21% (за 9 месяцев 2015 г. — 25%)», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По данным официальной статистики, большинство трудовых мигрантов приезжают в Санкт-Петербург из Узбекистана (62,5%), Таджикистана (21,4%), Украины (8,8%) и Молдавии (5,1%).

Выявление опасных инфекционных заболеваний, среди которых ВИЧ, сифилис, туберкулез и лепра, является основанием для принятия решений о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории РФ.

За 9 месяцев нынешнего года выявляемость таких болезней среди мигрантов, приехавших в Петербург, составила 1,8 случаев на 1000 обследованных.