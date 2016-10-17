Москва, 17 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Минэнерго проводит консультации с российскими компаниями, с тем чтобы они приняли участие в заморозке добычи нефти, заявил министр Александр Новак.

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«Рассчитываем, что все примут в этом участие, и учитывая, что это выгодно и компаниям, и бюджету, поскольку поддерживает цены и инвестиционный процесс для компаний, рассчитываем на общие подходы в реализации этих целей», — сказал Новак телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. При этом по конкретным лимитам для каждой из стран ОПЕК пока договоренностей нет.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит проблем для окончательных договоренностей по нефти. «Я не вижу проблем, которые стоят на пути окончательной договоренности по замораживанию добычи на уровне сегодняшней «полки», — сказал он на форуме «Россия зовет!».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила снижение зависимости экономики России от цены на нефть. При этом, по ее словам, нефть остается также «основным каналом», через который внешние потрясения и события воздействуют на ситуацию внутри России.