Орск, Оренбургская область, 17 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В городе Орске 17 октября подорожал проезд в автобусах. Цена на проезд выросла до 20 рублей, а с 20:00 до 24:00 добраться до нужного места можно будет только за 25 рублей. Как сообщает местный портал orsk.ru, перевозчики заранее уведомили администрацию об изменении тарифов, связано это с повышением оптовых цен на газомоторное топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Частники указали на то, что газомоторное топливо подорожало с 16 рублей до 20,50 рубля.

Читайте также: Повышение цен на газ в Оренбуржье: УФАС исследует рынок

В администрации города Орска подчеркнули, что по закону частные перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, вправе устанавливать свои цены.

Стоит отметить, в муниципальном транспорте, который функционирует по регулируемым тарифам, стоимость проезда остается прежней: в автобусе — 14 рублей, в троллейбусе — 12 рублей.

Последует ли цепная реакция по другим городам региона, сказать сложно. «Ни один из перевозчиков не признается в планах повышения, поскольку УФАС расценит это как призыв к действию для других предпринимателей, работающих на рынке пассажирских перевозок», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель автотранспортного союза Оренбуржья (АСО) Александр Шмарин.

Вместе с тем он указал на взаимосвязь цен на ГСМ и тарифов на перевозки пассажиров: «В структуре тарифа ГСМ занимает 25%. Если газ подорожал на 40%, то арифметика проста. Стоимость провоза одного пассажира выросла на 2 рубля. Эти издержки надо компенсировать. каждый перевозчик будет решать проблему по-своему: кто-то увеличит цену на поездку, кто-то урежет зарплату, кто-то сдвинет сроки смены старого автобуса на новый».

Также Александр Шмарин отметил, что в Оренбурге значительная часть общественного транспорта работает на газе: «Есть малая часть муниципальных автобусов, которые работают на дизтопливе. Можно сказать, что 99% автобусов функционирует на природном газе». По его словам, эта тенденция наблюдается и в других городах области.