Карпинск, Свердловская область, 17 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Свердловской области силовики выясняют причины смерти воспитанника Карпинского детского дома. Тело 10-летнего мальчика было обнаружено 16 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

По данным регионального управления СКР, ребёнок имел инвалидность. Предположительно, он умер от имевшегося заболевания.

Сейчас представители прокуратуры выясняют, насколько грамотно и своевременно ребёнку оказывали медицинскую помощь. При этом, как сообщает издание Life.Ru, с начала октября это уже второй случай смерти воспитанника данного детского дома.

В самом учреждении пока не прокомментировали ситуацию. Молчит и министерство образования. Отметим, Карпинский детский дом был открыт в 1970 году. Всего в нём живут около 200 детей.