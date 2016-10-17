Таллин, 17 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Эстонии насчитывается 66 команд спасателей (спасатели в стране выполняют также функции пожарных): 7 команд из шести человек, 47 команд из четырех человек, 12 команд — из трех человек. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару.

lecreusois Пожарный

Таммеару считает, что этого количества достаточно для выполнения задач ведомства: «Сегодня в Эстонии в постоянной готовности 500 спасателей — так много их после восстановления независимости в 1991 году никогда не было. 300 спасателей — это профессионалы и 200 — добровольцы, причем число спасателей-волонтеров растет».

Таммеару сообщил, что последние крупные увольнения в Спасательном департаменте производились в 2012 году с целью обеспечить наличие хотя бы трех человек в каждой из 66 команд. Меньшая по составу команда задачу спасения человеческих жизней выполнять физически не может, отметил он. Благодаря преобразованиям (переводу из команд с наибольшим количеством сотрудников) число дееспособных команд увеличилось с 41 до 66, то есть на 25. За последние пять лет в департаменте сокращения работающих в командах спасателей не было, зато на 25% был сокращен не занятый в спасательных командах персонал. В последний раз сокращение численности работников производилось в июле нынешнего года, когда были уволены 10 служащих. Кроме того, сокращены 22 руководящие должности, из которых 20 преобразованы в должности специалистов, а две — ликвидированы.

В результате сокращения офисных сотрудников и сохранения числа спасателей численность людей, для которых доступна спасающая жизни помощь, увеличилась на 115 тысяч человек, и теперь сотрудники Спасательного департамента способны за 15 минут успеть на помощь 93% населения. В среднем способная спасать жизни служба оказывается в Эстонии на месте событий за 9 минут 15 секунд, отметил Таммеару.

Кроме того, считает глава Спасательного департамента, Эстония заключила договоры о взаимопомощи с Финляндией, Швецией и Латвией, а вскоре заключит и с Литвой. Существуют также системы оказания помощи со стороны ООН и НАТО.

Самая большая проблема для Спасательного департамента — это сохранение дееспособности из-за нехватки финансирования. По словам Таммеару, не хватает финансирования, чтобы обеспечить индивидуальные средства защиты, наличие автомашин и оборудования, а также обучение. На это ежегодно не достает 14 миллионов евро. При этом средняя зарплата по департаменту продолжает оставаться самой низкой среди государственных учреждений Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, количество спасателей Эстонии находится на критическом минимуме, так как продолжается сокращение работников госсектора, а требования при найме на работу носят слишком строгий характер. 167 вакантных мест до сих пор не заполнено, причем 76% из них — это должности спасателей, непосредственно занятых своими обязанностями в местах чрезвычайных происшествий, а не офисных сотрудников. По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви, «большое количество вакансий обусловлено планом сокращений в государственном секторе». Сууркиви признал также, что серьезная проблема по обеспечению помощи может возникнуть в Эстонии в случае масштабного несчастного случая, а также, если одна спасательная команда получит несколько вызовов сразу.