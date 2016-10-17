Чебоксары, 17 октября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В условиях кризиса льготники в Чувашии стали чаще отказываться от набора социальных услуг. В этом году в республике принято 8,2 тыс. заявлений об отказе от полного соцпакета либо от его отдельных частей (в 2015 году — 6,3 тыс. заявлений). Обращения в основном поступили от граждан, получивших статус федерального льготника в конце прошлого года и в течение 2016 года, — при первичном назначении соцпакет всем предоставляется в виде льгот, сообщили ИА REGNUM в Отделении Пенсионного фонда РФ по Чувашии. На возобновление соцпакета принято 186 заявлений (в 2015 году — около 1 тыс.).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

В Чувашской Республике 88% федеральных льготников в следующем году решили получать денежные выплаты взамен набора социальных услуг (в 2015 году — 88%). Большинство из них не подавали заявлений о распоряжении социальным пакетом на 2017 год, оставив без изменения ранее выбранную форму государственной поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, набор социальных услуг (соцпакет) состоит из трех частей: лекарственной, санаторно-курортной и транспортной. Распорядиться можно как полным соцпакетом, так и любой из частей по отдельности. В настоящее время стоимость полного соцпакета составляет 995,23 рублей в месяц (в 2015 году — 930,12 рублей), в том числе лекарственная часть (бесплатные лекарства по рецептам врача) — 766,55 рублей, санаторно-курортная часть (путевки в санаторий по рекомендации врача) — 118,59 рублей, транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) — 110,09 рублей.

В Чувашии в настоящее время насчитывается 104,2 тыс. федеральных льготников (в 2015 году было 106 тыс.), большинство из которых (85 тыс.) — инвалиды. К федеральным льготникам также относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия оптимизировала бюджетные расходы за счёт социальных программ. В декабре 2015 года республика изменила законодательство, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Это повлекло скандал и судебные тяжбы в связи с лишением выплат сразу 30 тыс. ветеранов труда республики: за льготников заступилась прокуратура Чувашии, требуя отменить «антиконстуционное» постановление. В надзорном ведомстве подчёркивают, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства. Первые судебные решения вынесены в пользу ветеранов труда.

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Кроме того, в сентябре 2016 года выяснилось, что республика оказалась не готова к изменению порядка компенсационных выплат сельским бюджетникам за жильё и коммунальные услуги. Речь идёт о выплатах как минимум для 18,5 тыс. человек, часть из которых два месяца (!) не получала пособий.

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