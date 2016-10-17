Москва, 17 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин сомневается, что Россия достигнет продолжительности жизни до 80 лет в ближайшее время, при этом, по словам министра, нужны серьезные «прорывы, например, в здравоохранении».

Василий Иванович Суриков. Старик. 1882

«Быстро, конечно, продолжительность жизни до 80 лет не увеличится, но мы исходим их того, что в течение где-то еще четырех-пяти лет мы можем достичь продолжительности жизни 74 года», — сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

Топилин считает, что если большинство развитых стран достигло 80-летней продолжительности жизни, Россия также обязана это сделать.

Сейчас продолжительность жизни в России составляет 72 года.