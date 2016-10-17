Багдад, 17 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В операции по освобождению города Мосул принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, подготовленных турецкими инструкторами в военном лагере Башика на севере Ирака, заявили источники из военного ведомства Турции, сообщает 17 октября Reuters.

datuopinion.com Мосул

«В настоящее время около 1,5 тыс. солдат принимают участие в операции. Еще столько же находятся в резерве», — сообщил один из источников.

Напомним, власти Турции ранее заявили, что турецкие военные находятся в северном Ираке по просьбе президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, чтобы тренировать местные вооруженные силы.

Сегодня, 17 октября, армия Ирака совместно с силами международной коалиции во главе с США начала операцию по освобождению северного города Мосул, захваченного боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

В ООН между тем выразили беспокойство в связи с началом боевых действий иракской армии. По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, во время операции по освобождению Мосула могут пострадать около 1,5 миллиона мирных жителей.