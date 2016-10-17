Москва, 17 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Очередное заявление о необходимости прекращения блокады Кубы Госдума может принять на этой неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября. Предполагается, что вопрос о новом заявлении обсудит комитет по международным делам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Это не первое подобное заявление Госдумы. В частности, 23 октября, Государственная дума призвала Конгресс США безотлагательно приступить к пересмотру законодательства об экономической, торговой и финансовой блокаде Республики Куба, в том числе к рассмотрению в первоочередном порядке внесенных законопроектов о нормализации отношений и примирении между США и Республикой Куба.

В сентябре 2016 года Куба на Генассамблее ООН осудила санкции, введенные рядом стран против России. США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений.