Москва, 17 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Выборы Черногории, несмотря на успех правящей партии, выявили достаточно большое количество избирателей, поддерживающих антинатовские настроения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Их голос должен быть обязательно услышан при формировании правительственной коалиции», — считает парламентарий.

Ssolbergj Против НАТО

«Более 20% или одна пятая от пришедших на парламентские выборы проголосовали за оппозиционный «Демократический фронт», который выступает за сближение с Россией и против втягивания Черногории в Североатлантический альянс. А это значит, что все больше европейцев выступает против антироссийской истерии и расширения НАТО на Восток», — говорит депутат.

По итогам состоявшихся 16 октября выборов Демпартия социалистов набирает около 42% голосов, что позволит ей иметь 36 депутатов в новом составе 81-местного парламента. Радикальная оппозиция в лице «Демократического фронта» (DF), которую открыто поддержала Москва, получает 18 мест.

Один из главных вопросов, который предстоит решить новому парламенту Черногории, — о членстве страны в НАТО. Депутаты могут ратифицировать протокол о вступлении сами (как предусмотрено конституцией) либо вынести его на референдум.