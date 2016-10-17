Донецк, 17 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Войска ВСУ начали наступление на позиции ДНР в районе населённого пункта Ленинское. Наступлению предшествовала длительная артиллерийская подготовка. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны ДНР, передаёт Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемирие

«Противник с восьми часов предпринял очередную попытку силами до роты (боевики организации «Азов» и иностранные наёмники) атаковать наши позиции. Сейчас идёт бой. Противник несёт потери», — сказал представитель оборонного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября заместитель командующего оперативным корпусом ДНР Эдуард Басурин заявил, что за сутки 15 октября украинские силовики 608 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая территорию республики из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружений.

В этот же день президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа заявил, что заявление президента Украины Петра Порошенко о неурегулированности вопросов безопасности в Донбассе является лишь предлогом для того, чтобы не выполнять политическую часть Минских договоренностей.