Ростов-на-Дону, 17 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. «Получился драматичный матч. Мы довольны содержанием, которое было на высоте, ребята проявили себя с лучшей стороны. Подготовка была сложной, но команда все равно проявила характер. По счету проиграли, а по содержанию нет», — так прокомментировал встречу «Ростов» — «Спартак» главный тренер желто-синих Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 17 октября.

fc-rostov.ru Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц

Напомним, что ростовчане проиграли столичной команде в меньшинстве. Две красные карточки по ходу игры получили два защитника желто-синих Фёдор Кудряшов и Сесар Навас. «После того как мы пропустили и оказались в меньшинстве, команда пошла вперед, проявила характер. Ребята заслужили всяческих похвал», — отметил наставник.

Что касается справедливости судейства, что Данильянц напомнил о встрече «Ростов» — «Зенит» (2:3) в рамках третьего тура РФПЛ, которая прошла в Санкт-Петербурге в августе этого года.

«Это было судейское представление. Оно было очевидно для всех. Мы с этим безобразием столкнулись второй раз за сезон. Первый раз был в Санкт-Петербурге с удалением Александра Гацкана (Хавбек, капитан ФК «Ростов» — прим. ИА REGNUM), а теперь — с удалением Кудряшова. Мне интересно, как после Питера «Спартак» будет комментировать этот произвол, но уже в свою пользу», — высказался о судействе Данильянц.

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Поддержали любимую команду в российской столице около 500 болельщиков. После матча в микроблоге ростовского клуба в Twitterпоявилась запись: «Держитесь, парни! Есть поражения, за которые не стыдно! Играли хорошо, главное, что бились до конца».

Отметим, что «Ростов» пока занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе у «Ростова» — 16 очков. Вперед жёлто-синие пропустили пермский «Амкар». В тройке лидеров — питерский «Зенит», столичный ЦСКА и московский «Спартак».

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Подопечные Ивана Данильянца в эти дни готовятся к ближайшей встрече, которая пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 19 октября. В рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА желто-синие примут «Атлетико» из Мадрида.