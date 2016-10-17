Токио, 17 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Власти Японии опровергли информацию СМИ о якобы планирующемся обсуждении Москвой и Токио совместного управления Южными Курилами, сообщает Reuters.

gekiyaku.com Южные Курилы

По словам официального представителя МИД Японии Ясухисы Кавамуры, фундаментальная позиция Токио остается неизменной: Япония заключит мирное соглашение с Россией по решению вопроса о владении четырьмя северными островами. Никаких других обсуждений нет.

Также рассмотрение вопроса о совместном управлении островами опроверг генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg.

Ранее японская газета «Нихон кэйдзай» («Никкэй») со ссылкой на источники сообщила, что Токио планирует предложить Москве совместно управлять Южными Курилами. Соответствующий вопрос якобы должен был быть поднят на встрече в декабре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Токио претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны между Москвой и Токио так и не был подписан мирный договор, поэтому Япония выдвигает возвращение этих островов под свою влияние в качестве условия для заключения мирного договора.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.