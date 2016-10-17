Лондон, 17 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Украинское руководство считает, что приглашение на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, направленное главе Русской православной церкви патриарху Кириллу, опасно для Киева, поскольку таким образом внешняя политика Москвы в глазах мирового сообщества может получить легитимность. С таким заявлением выступила посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко, пишет газета Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Галибаренко назвала главу РПЦ «бывшим агентом КГБ, откровенно поддерживающим российскую агрессию». Кроме того, она заявила о нём как о «рупоре Кремля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл прибыл в Лондон 15 октября. Его визит посвящён 300-летию присутствия РПЦ на британской территории. Одним из пунктов в списке предстоящих визитов значится посещение Букингемского дворца — по приглашению королевы Елизаветы II. Это первый в истории визит предстоятеля Русской православной церкви на Британские острова.

16 октября патриарх Кирилл освятил после реставрации Успенский кафедральный собор в Лондоне, а также колокола, отлитые для собора на Урале. Реставрация собора длилась три года.