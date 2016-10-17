Сыктывкар, 17 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Зарплата

В августе 2016 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 40,9 тысячи рублей (по оценке, на 20,0% больше, чем в среднем по России). По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 5,7%, хотя её реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,7%, а в целом по стране — на 1,0%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистат. Номинальный рост заработной платы наблюдался в таких видах деятельности как водный транспорт, строительство, страхование, добыча сырой нефти и природного газа и предоставление услуг в этих областях, производство нефтепродуктов, связь, сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, химическое производство, розничная торговля моторным топливом, производство и распределение электроэнергии, пара и воды, обработка древесины, деятельность общественных объединений и др. В некоторых видах деятельности, включая производство и распределение газообразного топлива, трудоустройство и подбор персонала, производство неметаллических минеральных продуктов, угледобыча, операции с недвижимым имуществом, деятельность в области спорта, производство машин и оборудования и др. отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По-прежнему сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В августе т.г. наибольший размер оплаты труда сложился в трубопроводном и воздушном транспорте, производстве нефтепродуктов, добыче сырой нефти и природного газа; предоставлении услуг в этих областях, где было занято 8% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанскую в 2,1−3 раза. В то же время, по оценке, более 5% работников, занятых в основном торговлей, чисткой и уборкой помещений, ветеринарной деятельностью, производством отделочных работ, предоставлением персональных услуг и др., получали менее половины средней заработной платы по республике.