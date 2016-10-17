Якутск, 17 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Идея законопроекта об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом между населёнными пунктами верна, но его реализации должна предшествовать проработка всех технические моментов. В том числе нужно предварительно утвердить маршруты и обеспечить условия для их осуществления, такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания республики Игорь Никитин, комментируя причины отклонения законопроекта во время его рассмотрения на комитете.

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Парламентарий полагает, что не стоит излишне бюрократизировать процесс перевозок, создавать сложности для индивидуальных предпринимателей, в частности, предлагая организовывать перевозки на конкурсной основе. «Мы не можем, ничего не предлагая взамен, диктовать правила для бизнеса, — пояснил Игорь Никитин. — Этим законопроектом мы рискуем сформировать черный рынок перевозок. Я считаю, что сначала нам необходимо утвердить маршруты и обеспечить условия для их осуществления, проработать вопрос в техническом плане с ГИБДД и МВД и только потом принимать регулирующий закон».

Вместе с тем депутат признал, что обеспечение безопасных регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории республики — одна из важных задач органов государственной власти. «Особенно учитывая территорию республики в 3,2 миллиона квадратных километров, низкую плотность автомобильных дорог и необходимость передвигаться по сотням и тысячам километров дорог по незаселенным, безлюдным просторам республики. Следовательно, сама идея законопроекта верна. Другой вопрос, каким образом она будет реализована», — сказал Игорь Никитин.

Он обратил внимание на положительные моменты в проекте закона: предложение создать реестр межмуниципальных перевозок и остановочных пунктов, определение мест расположения парковок для автомобильного транспорта и для посадки-высадки пассажиров, установление требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. «Особенно важно, что законом предлагается закрепить предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан за счет государственного бюджета республики. Одним словом, предлагается навести порядок на межмуниципальных автомобильных перевозках и это правильно», — уверен Никитин.

По словам депутата, межмуниципальные маршруты уже практически сложились, значит, необходимо оценить масштаб автодорог, обеспечить их сервисными центрами, и таким образом позаботиться о безопасности пассажиров. «Считаю, что в проекте закона могут быть прописаны возможности для организации автодорожных центров за счет бюджета республики, возведение необходимой инфраструктуры: подключение к электросетям, установление дизельгенераторов, отсыпка и асфальтирование. Это, кстати говоря, может стать для многих предпринимателей новой возможностью для развития бизнеса. Таким образом, перспектива у законопроекта есть, нужно только грамотно подойти к вопросу обеспечения безопасности на межмуниципальных перевозках», — подытожил Игорь Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона Республики Саха (Якутия) «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Республике Саха (Якутия)» был отклонён депутатами Госсобрания региона на заседании комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Законопроект предусматривал создание уполномоченными органами межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и конкурсный отбор тех компаний, которые будут их осуществлять. Право перевозить людей в таком случае транспортные компании были бы обязаны подтверждать разрешениями на эту деятельность, а также информировать органы власти об условиях и сроках пассажирских перевозок, категории и вместимости транспортных средств.

За несоблюдение расписания движения, неоднократную посадку пассажиров в неустановленных местах или серьёзное ДТП, перевозчиков собирались лишать права выполнять рейсы по маршрутам. Садить пассажиров предлагалось разрешать только на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, должны были быть расположены на автостанциях или автовокзалах и зарегистрированы в специальном реестре.