Челябинск, 17 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Отсутствие территориальной схемы планирования обращения с отходами в Челябинской области не позволяет провести выбор и присвоить статус регионального оператора — компании, поставщику услуг по вывозу мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства тарифного регулирования.

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Напомним, жители Челябинской области (как и по всей России) с 1 января 2017 года должны получить дополнительную квитанцию для оплаты новой услуги за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Решение об этом должны принять власти в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

В конце 2016 года должен завершиться переходный период. На сегодня плата за вывоз твердо-бытовых отходов является составной частью платы за ремонт и содержание жилого помещения. Но с учетом существенных изменений в федеральном законодательстве твердо-бытовые отходы (ТБО) переименованы в твердые коммунальные отходы (ТКО), в соответствии с этим и появляется новая коммунальная услуга — обращение с ТКО.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» к регулируемым видам деятельности в области обращения с ТКО относятся: обработка ТКО; обезвреживание ТКО; захоронение ТКО; оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором. Услуги по сбору и транспортировке ТКО относятся к нерегулируемым видам деятельности, и будут учитываться при установлении единого тарифа на услугу по обращению с ТКО в отношении регионального оператора. Однако на текущий момент в Челябинской области региональный оператор по обращению с ТКО выбран, и расчет тарифа не производился и соответственно не утверждался.

«В настоящее время на территории Челябинской области статус регионального оператора по обращению с ТКО не присвоен ни одной организации, и как следствие в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области обращения на утверждение единого тарифа на услугу по обращению с ТКО не поступали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, для выбора поставщика услуг по вывозу мусора и присвоения ему статуса регионального оператора нужна разработанная и утвержденная территориальная схема обращения с отходами, которая по данным министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского должна была быть представлена еще к 26 сентября 2016 года. В Челябинской области, как и в некоторых других регионах, этой схемы до сих пор нет.

Вместе с тем также существуют опасения, что с введением новой услуги цены за на вывоз мусора вырастут. Министр Донской не исключает такого развития ситуации, но все же рассчитывает, что этого не произойдет. Об этом можно будет говорить после выбора региональных операторов. «Процедура выборов открытая — побеждает тот, кто предлагает наилучшие условия. А регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО. Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не должна увеличиться», — заявил Сергей Донской. При этом министр отметил, что конкретные цифры все же будут известны после выбора регоператоров в каждом субъекте РФ.