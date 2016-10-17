Лондон, 17 октября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отключили интернет в посольстве Эквадора в Лондоне, говорится в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

Pixies Клавиатура компьютера

По данным портала, подключение к интернету было прервано «неким государством». «Мы предприняли соответствующие меры на случай непредвиденных обстоятельств», — сообщает WikiLeaks.

Напомним, Ассанж прославился тем, что в 2010 году стад публиковать на своем сайте WikiLeaks секретную переписку американских дипломатов. Власти США стали преследовать Ассанжа.

В Швеции, на родине Ассанжа на него было заведено уголовное дело о сексуальных домогательствах. Создатель WikiLeaks считает это дело политически мотивированным.

Когда власти Великобритании, где находился Ассанж, были готовы экстрадировать его в Швецию, создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора. В Швецию он боялся отправиться, так как подозревал, что из Швеции его экстрадируют в США, и там ему конец. С 2012 Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Даже призывы с трибуны ООН прекратить преследование Ассанжа не возымели действия.