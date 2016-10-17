Ханой, 17 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Тайфун «Сарика» вызвал сильные проливные дожди в центральной части Вьетнама, что привело к наводнению, в результате которого погибли 24 человека, еще четыре человека пропали без вести, сообщает 16 октября Associated Press.

NASA Тайфун

В провинции Куангбинь погибли 18 человек, спасательные службы ищут еще троих людей, пропавших без вести, сообщил официальный представитель экстренных служб Тран Ле Данг Хунг. Еще в трех центральных провинциях Вьетнама погибли шесть человек, один пропал без вести.

Тайфун «Сарика» вызвал до 90 см осадков 14 и 15 октября. В центральном районе Вьетнама были затоплены 125 тыс. домов, повреждены объекты инфраструктуры, уничтожены сельскохозяйственные культуры, пострадали рыбные фермы.