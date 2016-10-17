Барнаул, 17 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Дирекция санаториев Белокурихи обнародовала свою точку зрения по поводу планируемого введения курортного сбора. «Мы предлагаем на начальном этапе ввести минимальную ставку курортного сбора — не более 30 рублей в сутки, что, кстати, совпадает с позицией президента», — заявил руководитель дирекции Сергей Криворученко. Он также считает, что раз налог будет собираться на территории муниципалитета, то оставаться он должен в местном бюджете и расходоваться в соответствии с решением городского совета депутатов, — информирует пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

belokuriha-gorod.ru Белокуриха. Горнолыжный склон у санатория «Катунь»

Из официального сообщения следует, что Белокуриха также рассчитывает на сохранение в прежнем объеме всех дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, необходимых в целях сохранения устойчивости бюджетного процесса и выполнения всех социальных обязательств.

«Так или иначе, мы будем отстаивать понятие «местный курортный сбор», который, с одной стороны, не отпугнет наших отдыхающих, с другой, позитивно скажется на имидже курорта», — подчеркнул Сергей Криворученко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, курортный сбор сроком на 5 лет будет введен в 5 регионах России. Это решение было одобрено в ходе заседания президиума Госсовета, которое в августе 2016 года провел в Белокурихе Владимир Путин.

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Позднее было заявлено, что пилотными регионами по введению курортного сбора могут стать Алтай, Ставропольский край, Крым, Севастополь, и Кубань. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил дать этим территориям право самостоятельно устанавливать размер курортного сбора, но он не должен превышать 150 рублей в сутки.