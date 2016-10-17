Токио, 17 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет развивать двустороннее сотрудничество с Японией: это и политический диалог, и экономическое взаимодействие, и научно-культурное направление, передаёт RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подготовил выступление к участникам «Японо-Российского форума» в честь 60-й годовщины восстановления отношений между Россией и Японией. Он заявил, что декларация, подписанная между Москвой (СССР) и Токио в 1956 году, — это крупное историческое событие, в том числе и для двусторонних отношений. Декларация и сейчас лежит в основе «российско-японского взаимодействия».

«Со своей стороны намерены и далее прилагать активные усилия в целях наращивания двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научные обмены», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября представитель МИД Японии Ясухира Кавамура заявил, что японское внешнеполитическое ведомство опровергает распространённое Nikkei сообщение о намерениях Токио обсудить с Москвой вопросы совместного управления Южными Курилами. По спорным территориям позиция осталась прежней: мирный договор с Россией по-прежнему будет возможен только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.