Москва, 17 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум.



bashneft.ru Добыча нефти

Торги по нефти 14 октября завершились в небольшом плюсе. Баррель Brent подорожал на 0,05%. В первой половине дня нефть и доллар дорожали вместе. Во второй половине дня их дорожки разошлись. Нефть подешевела, доллар подорожал, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Цена на нефть неохотно снижается в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК. А это значит, что цена может вернуться к уровню $53,70. В Азии нефть торгуется по $51,86 (-0,21%). Рынок отыгрывает рост буровых установок в США.

Согласно отчету Baker Hughes, опубликованному в пятницу, за минувшую неделю число буровых установок в США выросло на 15 единиц, до 539 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 248 единиц, или на 31,5%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 4 единицы, до 432 штук, газовых — на 11 единиц, до 105 штук.

Ситуация на рынке нефти ухудшится при снижении цен на нефть марки Brent ниже отметки $51,30. В этом случае, трейдеры которые ранее открывали длинные позиции, начнут их закрывать. Что касается понедельника, тенденция к росту котировок сохраняется. Первая цель $52,25, вторая — $52,55.