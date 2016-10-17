Москва, 17 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Рубль

Торги на Московской бирже 14 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,11%, до 62,96 рубля, евро/рубль — на 0,9%, до 69,09 рубля.

Рубль незначительно подорожал к американскому доллару на фоне его укрепления к своим конкурентам на рынке форекс. За счёт этого «россиянину» удалось больше отыграть потерь у евро. Курс евро с открытия торгов ушёл в отрицательную область и снижался до самого закрытия рынка.

Стоит заметить, что российская валюта спокойно пережила снижение нефтяных котировок до $51,47 (-2%) и вечернее выступление главы ФРС США Дж.Йеллен. В своём выступлении Дж. Йеллен не указала на возможное повышение учетной ставки, поэтому реакция отсутствовала.

Заседание FOMC состоится 1−2 ноября. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в ноябре составляет 8,3%, в декабре — 69,5%. Объёмы торгов на Московской бирже были низкие — 2,7 млрд долларов.

Доллар нашел опору в зоне 62,80 — 62,90 рубля, которая ранее выступала для покупателей сопротивлением. Так как цене не удалось закрепиться выше отметки 63,50 рубля, теперь всё внимание спекулянтов направлено на уровень 62,80 руб. Тут всё просто. Если день закрывается ниже 62,80, то курс вернётся к уровню 62,50 рубля. А в этом случае усилится давление на доллар.

Сильного ослабления от рубля в первой половине недели не ожидается, так как национальная валюта будет получать поддержку от налогового периода и аукционов Минфина ФР. Ситуация ухудшится при снижении цен на нефть марки Brent ниже отметки $51,30.