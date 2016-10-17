Москва, 17 октября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. С 1 января по 31 августа на вторичном рынке в России было продано более 1,1 млн автомобилей с пробегом, относящихся к классу С. Лидером сегмента стали модели LADA, сообщает «Автостат Инфо».

Drom.ru Лада

Так, за первые восемь месяцев года новых владельцев обрели 101 тыс. 455 автомобилей LADA 2109 Samara. По сравнению с минувшим годом спрос на модель на вторичном рынке упал на 23,7%. На втором месте — тоже LADA, модель 2107, проданная в количестве 101 тыс. 316 штук (-18,2% к прошлому году).

В Топ-5 среди подержанных автомобилей С-класса попали Ford Focus (88 268 шт, — 2,4%), Toyota Corolla (76 019 шт, — 2%), LADA 2170 Priora (66 611 шт, +3,4%). За ними идут такие модели, как Daewoo Nexia, LADA 2106 и Opel Astra.