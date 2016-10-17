Якутск, 17 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. С жителей посёлка Черский, из-под крана у которых в течение нескольких дней вместе с водой текла нефть, не взяли денег за водоснабжение в период аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры, проводившей проверку по этому случаю.

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Надзорное ведомство подтвердило: в августе 2016 года при запуске котельной № 1, обслуживаемой Нижнеколымским филиалом ГУП ЖКХ Якутии, произошёл аварийный сброс трёх кубометров нефтяного топлива в систему теплоснабжения. В результате аварии стало низким качество воды, подаваемой через систему теплоснабжения в 22 многоквартирных дома.

В надзорном ведомстве сделали вывод: попадание нефтепродуктов в систему горячего водоснабжения произошло из-за нарушения технологического процесса. Авария повлекла за собой отклонение от нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, правил пользования топливом, а также принципов устройства, эксплуатации топливо‑ и энергопотребляющих установок, тепловых сетей. Кроме того, предприятием не были соблюдены экологические требования, заключила прокуратура.

По представлению прокурора Нижнеколымского района к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица филиала ГУП ЖКХ республики. Кроме того, госорганизацию наказали штрафами, несколько сотрудников понесли за аварию административную ответственность по статьям 7.23, 8.1, 9.11 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Черский Нижнеколымского района Якутии в течении нескольких дней не могли пользоваться горячей водой, так как она была чёрного цвета, с примесью нефти и характерным запахом. Сброс нефтяного топлива в систему теплоснабжения произошёл из-за неисправности оборудования при запуске котельной.