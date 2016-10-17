Нью-Дели, 17 октября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Российская компания «Роснефть», группа UCP Ильи Щербовича и европейская Trafigura приобретают индийскую нефтеперерабатывающую компанию Essar Oil, которая принадлежит индийским миллиардерам братьям Руйя. Об этом, как передают «Ведомости», говорится в сообщении «Роснефти», Trafigura и Essar.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Известно, что «Роснефть» получит 49% в нефтеперерабатывающей Essar Oil, столько же получат Trafigura и UCP. 2% Essar Oil останется у Essar Group.

«Сумма сделки — $10,9 млрд, еще $2 млрд инвесторы заплатят за глубоководный порт в г. Вадинар и прилегающую инфраструктуру, — говорится в сообщении. — Сделка может быть закрыта после всех согласований в I квартале 2017 г».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» компании «Роснефть» за 329,69 млрд рублей.