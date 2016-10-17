Москва, 17 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Ссора между посетителями ресторана на севере Москвы закончилась ножевым ранением одного из мужчин, сообщает «Лайф».

Иван Шилов Кровь на ноже

Инцидент случился в ресторане «Корчма Тарас Бульба», расположенном на Ленинградском проспекте. В настоящее время на месте работают полицейские.

По предварительным данным, между посетителями заведения случился конфликт, в ходе которого один ударил ножом другого. Подробности происшествия выясняются.