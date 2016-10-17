Краснодар, 17 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Возможной причиной пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Краснодарском крае могла стать неосторожность при курении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР 17 октября.

pixabay.com Пожар

Пожар произошел 15 октября в одном из спальных корпусов ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» в хуторе Иногородне-Малеванном. В результате в больницу с ожогами более 80% тела попали два человека, один, 76-летний мужчина, позже скончался.

Как установлено доследственной проверкой, возгорание произошло в одной из палат в спальном корпусе, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.