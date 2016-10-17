Анкара, 17 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, взяла под контроль девять населенных пунктов в Сирии, включая город Дабик, заявили военные Турции, сообщает 17 октября Reuters.

vosizneias.com Турецкие военные в Сирии

Успешная военная операция на турецко-сирийской границе позволит в значительной степени увеличить безопасность приграничного района между турецкими городами Килис и Каркамыш, говорится в заявлении военного ведомства Турции.

Напомним, десятки людей были убиты в городе Килис в результате обстрелов «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с начала 2016 года.

В августе этого года турецкие военные вошли на территорию Сирии, чтобы поддержать вооруженные оппозиционные силы Свободной сирийской армии (ССА), и очистить свой пограничный с Сирией регион от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).