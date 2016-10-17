Москва, 17 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе утренних торгов на ICE Futures Europe, баррель Brent опустился ниже отметки в $52, свидетельствуют данные торговой площадки.

ptra Нефть

По состоянию на 9:07 мск североморская смесь марки Brent с поставкой в декабре опустилась на 0,096% — до $51,90 за баррель. Нефть марки WTI к этому времени с поставкой в ноябре торгуется по $50,23 за баррель, она потеряла 0,239%.

Цены на нефть снижаются на фоне данных о росте введенных в строй буровых в США.