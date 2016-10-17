Роспотребнадзор рассмотрит запрет на провоз Galaxy Note 7 в самолётах — СМИ
Москва, 17 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Помощник руководителя Роспотребнадзора Анна Брычева заявила, что ведомство будет рассматривать запрет провоза в самолётах смартфонов южнокорейской модели Samsung Galaxy Note 7 на факт ущемления прав граждан, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии поручило авиакомпаниям страны запретить пассажирам проносить смартфон Galaxy Note7 на борт пассажирских самолётов из-за опасности возгорания аккумулятора во время полёта. Также ряд крупных авиакомпаний запретил провоз смартфона в самолёте в целях безопасности.
Напомним, после выпуска новой модели смартфонов Galaxy Note7 произошло несколько случаев самовозгорания из-за дефектов в аккумуляторах. Информация об этих случаях была растиражирована в СМИ, и производитель вынужден был заявить о закрытии производства этой новинки.