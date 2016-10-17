Москва, 17 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Помощник руководителя Роспотребнадзора Анна Брычева заявила, что ведомство будет рассматривать запрет провоза в самолётах смартфонов южнокорейской модели Samsung Galaxy Note 7 на факт ущемления прав граждан, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

cnet.com Cмартфон Galaxy Note7

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии поручило авиакомпаниям страны запретить пассажирам проносить смартфон Galaxy Note7 на борт пассажирских самолётов из-за опасности возгорания аккумулятора во время полёта. Также ряд крупных авиакомпаний запретил провоз смартфона в самолёте в целях безопасности.

Напомним, после выпуска новой модели смартфонов Galaxy Note7 произошло несколько случаев самовозгорания из-за дефектов в аккумуляторах. Информация об этих случаях была растиражирована в СМИ, и производитель вынужден был заявить о закрытии производства этой новинки.