Барнаул, 17 октября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Объем наркотиков, изъятых УФСБ России по Алтайскому краю в 2014—2015 годах, назван беспрецедентным: почти 200 килограмм. Изъятое являлось доказательствами по трем расследованным уголовным делам и на днях было уничтожено, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Героин, который был замаскирован среди яблок, выявлен УФСБ по Алтайскому краю

Большая часть уничтоженного (почти 189 кг.) являлось высококонцентрированным героином пакистанского и афганского происхождения, который был замаскирован среди яблок в виде свертков шарообразной формы и ввозился как продовольственный груз.

Напомним, приговор по делу о «героиновых яблоках», в 2014 году ввезенных на большегрузном транспорте с казахстанскими номерами из Киргизской Республики через государственную границу с Республикой Казахстан, был внесен в марте 2016 года. Следователи выяснили, что часть наркотического средства предназначалась для отправки транзитом в Челябинск. Пятеро контрабандистов получили разные сроки лишения свободы.

Виновными по двум другим уголовным делам стали жители Барнаула. У бывшего оперуполномоченного наркоконтроля сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю изъяли полтора килограмма синтетики. Примерно столько же наркотиков синтетического происхождения, расфасованных для дальнейшей продажи, хранил у себя дома мужчина 1992 года рождения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, годом ранее в Барнауле было сожжено более 6 кг гашиша, 12 кг синтетических смесей, около 20 кг героина. К уголовной ответственности привлекли 25 иностранцев, что 2,3 раза превышает уровень 2014 года.