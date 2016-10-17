Оренбург, 17 октября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. По факту выявления возбудителя АЧС в свином шпике, привезенном для реализации на выставке-ярмарке «Регионы России» в Оренбурге появились официальные комментарии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхознадзоре Оренбуржья, предприниматель из Москвы привез 229 кг свиного шпика без маркировки и сопроводительных документов и планировал продать продукцию на выставке-ярмарке. 14 октября отобрано пять проб для мониторинговых исследований в ГБУ «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория» на исключение в поступившем изделии вируса африканской чумы свиней. До получения результатов лабораторных исследований вся продуктовую партию поместили на изолированное хранение в санитарную камеру под контролем госветслужбы города Оренбурга.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Зараженный шпик перевозился на ярмарку совместно с 1 тонной колбасных изделий

По результатам исследований, проведенных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в одной пробе продукции предварительно выявлен генетический материал вируса АЧС.

15 октября 2016 года положительная проба шпика свиного была направлена в государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук для подтверждения результатов лабораторных исследований. «По результатам дополнительных исследований и подтверждения генома вируса африканской чумы свиней, шпик свиной в пробах которого обнаружен геном будет уничтожен», — отметили в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, совместно со шпиком свиным перевозилась колбасная продукция в ассортименте весом более 1 тонны, которая могла быть подвержена контаминации вирусом АЧС. До получения окончательного результата партия шпика свиного помещена в санитарную камеру, а машина с колбасной продукцией опечатана.

Пытаясь выяснить, кто является организатором мероприятия, корреспондент ИА REGNUM с удивлением обнаружил странную неосведомленность. Вопрос об организаторе оказался непростым. В СКК «Оренбуржье», который сдавал в аренду площади, в администрации назвали ООО «УралЭкспо». В самой организации открестились от выставки «Регионы России», сообщив, что выставка организована иногородней фирмой.

Председатель городского комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства Арслан Исбасаров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что организатором мероприятия является фирма «Империал». Она не местная и позиционирует «Регионы России» как выставку. В результате проводит мероприятие без согласований с комитетом потребительского рынка.

Вместе с тем чиновник выразил мнение, что, по сути, «Регионы России» являются ярмаркой. Из разных регионов в Оренбурге собираются предприниматели, чтобы продать свой товар.

По словам Исбасарова, в связи с закрытием выставки в СКК «Оренбуржье», где проведение мероприятие планировалось изначально, организатору предложили другие помещения. На какие площадки переехала ярмарка Председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города затруднился ответить.

Региональный портал orenday.ru сообщает, что за торговые места участники отдали по 25 тыс. рублей, а выставка переместилась в ТЦ «Сокол».

Добавим, африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.