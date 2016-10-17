Нальчик, 17 октября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлен очаг распространения вируса африканской чумы свиней. С 12 октября на территории Прохладненского района и городского округа Прохладный введен карантин, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе главы региона.

diena.lt Свиньи

По информации управления ветеринарии Кабардино-Балкарии, вирус обнаружен при исследовании проб крови, отобранных от свиней, принадлежащих НАО «Меркурий АПК «Прохладненский». По имеющимся данным, на территории комплекса на момент возникновения заболевания содержалось более 38 тысяч свиней. При этом отмечается, что хозяйство имело высокий уровень биологической защиты.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации и локализации очагов заболевания африканской чумы свиней. Одновременно с целью выявления в обороте свинины, полученной от убоя свиней, содержавшихся на производстве «Меркурий», проводятся проверки предприятий, которые перерабатывают и реализуют мясо свинины.

На границе республики с другими регионами установлены ветеринарно-санитарные посты, чтобы предотвратить вывоз животных в другие субъекты. Так, по сообщению Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, на автотрассах, соединяющих край и Кабардино-Балкарию, организовано круглосуточное дежурство полицейских, ветеринарных инспекторов и специалистов управления.

На трёх установленных круглосуточных постах проводится досмотр и дезинфекционная обработка автотранспорта, проверяется продукция, ввозимая на Ставрополье.

При этом, как отметил начальник управления ветеринарии Ставрополья Александр Трегубов, африканская чума свиней для человека не опасна, тем не менее, ввоз свиней и свиноводческой продукции на территорию региона в ближайшее время будет запрещен.