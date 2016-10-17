Тольятти, Самарская область, 17 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 17 октября, крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ вводит режим неполной рабочей недели: работать сотрудники будут лишь четыре дня. Об этом сообщили в пресс-центре АвтоВАЗ.

lada.ru Производство автомобилей на АвтоВАЗе

«С сегодняшнего дня на предприятии вводится четырехдневный режим работы», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что такое состояние продлится до 19 февраля будущего года. Однако в некоторых отделах сохранится пятидневка — на линии B0 (здесь выпускаются Lada Largus, Lada XRay и автомобили Renault-Nissan). На Ижевском автозаводе четырёхдневный рабочий режим не вводится.

Напомним, о намерении руководства АвтоВАЗа сократить рабочую неделю на один день стало известно ещё в августе. Ранее из-за начала мирового кризиса предприятие уже вынуждено было сокращать рабочую неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября директор по маркам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, комментируя данные прогноза Минэкономразвития о снижении уровня продаж новых автомобилей в России, заявил, что продолжение снижения покупательского спроса на автомобили приведёт к тому, что работу производств придётся оптимизировать за счёт сокращения количества рабочих смен и кадровых перестановок.