Москва, 17 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Этой зимой жители России могут заболеть одной из двух разновидностей гриппа. Речь идет о вирусе А/Калифорния/H1N1, также известном как свиной грипп, и А/Гонконг/H3N2, сообщает издание «Экономика сегодня» со ссылкой на прогноз Всемирной организации здравоохранения.

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Медицинские учреждения в России закупают вакцины против гриппа с учетом прогнозов. По данным медиков, на сегодняшний день прививку от этого инфекционного заболевания сделали менее 20% жителей страны, что может привести к распространению вируса в виде эпидемии.

Врачи призывают граждан пройти вакцинацию от гриппа. Нужно отметить, что прививку необходимо сделать не менее чем за два месяца до предполагаемой эпидемии, то есть в течение ближайшего месяца.