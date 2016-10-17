Пекин, 17 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В ноябре на китайском рынке стартуют продажи нового поколения седана Kia Rio. Изображения салона автомобиля опубликованы изданием Autohome.

netcarshow.com Kia Rio

Особенностью интерьера станут отдельные воздуховоды для задних пассажиров, кроме того, в автомобиле обновят центральную консоль. Мультимедийная система получит сенсорный экран большого размера.

На рынке КНР новинка, доступная с двумя вариантами бензиновых двигателей, будет продаваться под названием К2. Старт мировых продаж намечен на начало 2017 года.