Токио, 17 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Правительство Японии поручило авиакомпаниям страны запретить пассажирам проносить смартфон Galaxy Note7 на борт пассажирских самолетов из-за опасности возгорания смартфона во время полета, сообщает 17 октября Kyodo.

androidcentral.com Samsung Galaxy Note 7

По данным сайта Japan Airlines, пассажиры не могут перевозить Galaxy Note7 в ручной клади или в багаже на внутренних и международных авиарейсах даже в том случае, если в смартфоне будет отсутствовать аккумуляторная батарея.

Напомним, смартфоны Galaxy Note7 не продавались на территории Японии, поэтому власти страны считают, что запрет о перевозке смартфона на борту пассажирских самолетов повлияет на ограниченное число людей.